Boeing risarcirà le vittime del 737 Max con 50 milioni di dollari

(Teleborsa) - Le 346 vittime dei due disastri aerei che hanno visto protagonista il Boeing 737 Max nell'ottobre 2018 in Indonesia e nel marzo 2019 in Etiopia saranno risarcite per complessivi 50 milioni di dollari, equivalente a 144.500 dollari cadauna. Le famiglie delle vittime potranno avanzare richiesta di risarcimento entro il 2020. La notizia è stata ripresa da alcune delle principali fonti internazionali e nei Paesi interessati dai due incidenti aerei su informazioni rese dai legali delle vittime.



Risale all'aprile scorso, invece, la richiesta di class action ai danni di Boeing, depositata alla Corte federale di Chicago, da parte dei soggetti che abbiano acquistato azioni del costruttore aeronautica americano dall'8 gennaio al 21 marzo 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA