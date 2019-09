Bnl Paribas, un miliardo entro il 2025 per la transizione ecologica delle imbarcazioni

Ultimo aggiornamento: 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bnp Paribas rafforza il proprio impegno per il clima e la sostenibilità, con una attenzione particolare alla protezione degli oceani. L'istiuto francese si è impegnato infatti a finanziare in modo responsabile le attività che potrebbero avere un impatto sui mari.Il gruppo bancario sottolinea in particolare che destinerà 1 miliardo di euro entro il 2025 al finanziamento della transizione ecologica delle imbarcazioni, in particolare sostenendo i progetti di evoluzione verso motori alimentari a gas liquido. In occasione della Settimana del Clima, Bnp Paribas afferma in una nota che i temi dello sviluppo sostenibile e dell'ambiente restano un punto centrale della sua strategia di business. E l'istituto precisa di aver firmato i Principi per un'attività bancaria responsabile (Prb) adottati dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e la finanza. Con questa firma, oltre 130 banche si sono impegnate ad allineare le proprie strategie commerciali agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e all'accordo sul clima di Parigi.Il Prb - si legge in un comunicato del gruppo parigino - è stato sviluppato per la prima volta nel 2018 da un gruppo centrale di 30 banche fondatrici, tra cui Bnp Paribas, attraverso un innovativo partenariat o globale tra banche e Unep Finance Initiative. È la prima volta che una così grande coalizione di banche, che insieme rappresentano circa un terzo delle attività bancarie mondiali, hanno posto gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo sul clima di Parigi al centro di un piano d'azione.Inoltre, 31 banche firmatarie del Prb, tra cui Bnp Paribas, si sono impegnate ad allineare i loro portafogli per finanziare l'economia a basse emissioni di carbonio necessaria per limitare il riscaldamento globale.