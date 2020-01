Blackrock lancia il fondo Global Unconstrained Equity Fund (UK)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - BlackRock ha lanciato il nuovo fondo BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (il Fondo), rivolto agli investitori che desiderano allocare il capitale in un portafoglio azionario long-only "ad alta convinzione", composto da società globali di straordinaria qualità.e un orizzonte di investimento a lungo termine. Le società in portafoglio devono dimostrare una forte posizione di mercato, vantaggi strutturali, elevati rendimenti e un solido team di gestione., con un, ed ha uno stile di investimento libero da vincoli, ovvero non tiene conto di un indice di riferimento nella selezione degli investimenti. In linea con l'impegno di BlackRock a integrare la sostenibilità in tutti i suoi investimenti, il Fondo adotta un approccio di esclusione delle singole società in base ai criteri ESG; i principi ESG sono inoltre parte integrante del processo di investimento.Il Fondo è gestito da Alister Hibbert e Michael Constantis, con il supporto della rete globale di Investment Intelligence di BlackRock che comprende una piattaforma di oltre 160 analisti azionari fondamentali.