Bifire, azionista Verini si dimette da CdA ma mantiene incarichi operativi

Martedì 30 Agosto 2022, 08:00







(Teleborsa) - Bifire, società fondata nel 2002 da Alberto Abbo e Alfredo Varini specializzata nella produzione di prodotti per l'isolamento termico e

per la protezione al fuoco in edilizia e industria, comunica che il Consigliere Alfredo Varini, secondo azionista con il 15,62% del capitale sociale di Bifire, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione.



Varini manterrà la sua operatività all'interno dell'azienda in qualità di Direttore Tecnico Commerciale e Direttore R&D. Nel CdA sarà sostituito da Alessandro Porro, dal 2015 Chief Financial Officer di Bifire.