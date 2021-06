Benzina, aumenta il prezzo: verde ai massimi da due anni. Ora è a 1,6 euro

Sale il prezzo della benzina. Il prezzo del carburante in modalità self è arrivato a 1,6 euro al litro (1,599 euro), mentre il gasolio è a 1,458 euro. Per la verde si tratta del massimo da quasi due anni, ovvero dal luglio del 2019, mentre per il diesel il prezzo è il più alto da febbraio del 2020. Questi i dati settimanali raccolti dal ministero dello Sviluppo economico, elaborati sulla media dell'ultima settimana.

LA DENUNCIA - Il caro benzina è arrivato in coincidenza con la Festa della Repubblica. «Si è approfittato di uno dei pochissimi ponti di quest'anno per far salire ancor di più il prezzo dei carburanti – afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori –. Una speculazione bella e buona! Dall'inizio dell'anno, dalla rilevazione del 4 gennaio, in 5 mesi, un pieno da 50 litri è aumentato di 7 euro e 88 cent per la benzina e di 6 euro e 93 cent per il gasolio, con un rincaro, rispettivamente, del 10,9% e del10,5%. Su base annua è pari a una mazzata ad autovettura pari a 189 euro all'anno per la benzina e 166 europer il gasolio». Un aumento notevole. «In un anno solare, ossia dalla rilevazione dell'8 giugno 2020, quando la benzina era pari a 1.371 euro allitro e il gasolio a 1.260 euro al litro, un pieno da 50 litri costa 11 euro e 40 cent in più per la benzina e 9 euro e 86 cent in più per il gasolio, con un rialzo, rispettivamente, del 16,6% e del 15,6%. Un rincaro che,su base annua, produrrebbe una batosta teorica pari a 274 euro all'anno per la benzina e a 237 euro per ilgasolio», conclude Dona.