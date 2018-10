Bellezza e benessere, gli italiani spendono 28 milioni l'anno

Ultimo aggiornamento: 13:22

Gli italiani si prendono sempre più cura del proprio corpo e della mente. L'ultima analisi di Uala.it, sito e applicazione dedicato al mondo beauty, ha rilevato un interesse crescente verso queiche coniugano estetica e benessere interiore.È il caso, ad esempio, degli ingressi alle spa, che hanno visto schizzare il volume di prenotazioni dell'85% negli ultimi due anni. Il boom riguarda anche i trattamenti con la campane tibetane (+60%) che grazie alle vibrazioni del suono favoriscono il rilassamento e le pratiche meditative. Più 50%, rispetto al 2016, per le prenotazioni di rituali ayurvedici e riflessologia plantare, pratiche olistiche che mirano a riequilibrare lo stato di salute generale e migliorare la qualità di vita.Ritrovare se stessi però costa e non poco: secondo le stime di Uala il comparto della bellezza che giova al benessere psico-fisico muove ad oggi in Italia un