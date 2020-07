BCE, Panetta: pronti a intervenire per tutto tempo che durerà shock covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Laa ogni restringimento significativo delle condizioni finanziarie per tutto il tempo che dureranno gli effetti negativi delloprovocato dal Covid". Lo ha detto Fabio, membro del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, intervenendo al webiner organizzato dalla(Banca europea per gli investimenti) e dal"Restiamo pronti ad adeguare tutti i nostri strumenti - ha proseguito - sulla base di come i dati in arrivo influenzeranno la nostra valutazione sulleSecondo Panetta ci si potrebbe ora trovare a passare dallache riguardava la tutela della capacità produttiva, alla seconda fase, che riguarda la ricostruzione e l'ammodernamento dell'economia UE in risposta allo shock". La pandemia "porterà inevitabilmente a cambiamenti strutturali" che spetta aicon le