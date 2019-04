Banche, ok Europarlamento a pacchetto misure per ridurre rischi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera del Parlamento Ue al cosiddetto «pacchetto bancario», cioè quella serie di norme proposte dalla Commissione europea per ridurre ancora i rischi nel settore. Tra le novità più rilevanti si introduce un livello minimo di capacità di assorbimento delle perdite (Tlac), che consentirà anche alle banche «globalmente sistemiche», straniere incluse, di essere risolte senza scossoni al sistema. E viene introdotto un nuovo buffer di liquidità che costringe le banche a finanziare le attività di lungo termine con fonti stabili. Ma per garantire che gli istituti siano trattati in modo proporzionale, in funzione del loro profilo di rischio e dell'importanza sistemica, i deputati hanno assicurato che gli «istituti piccoli e non complessi» saranno soggetti a requisiti semplificati per l'accantonamento di fondi per coprire eventuali perdite. Il nuovo pezzo di regolamentazione bancaria modifica la direttiva sui requisiti di capitale (Crd) e quella che introduce il "bail in" (Brrd).«Contro ogni aspettativa abbiamo chiuso un importante passaggio legislativo che consentirà una migliore e più integrata vigilanza dei mercati finanziari, una maggiore protezione dei consumatori e una lotta a riciclaggio e finanziamento del terrorismo più decisa e incisiva», ha dichiarato Roberto Gualtieri, presidente della Commissione del Parlamento Europeo per i problemi economici e monetari, a seguito dell’adozione della modifica del sistema europeo di supervisione finanziaria. «Si tratta di un importante passo avanti verso il completamento dell’Unione dei Mercati dei Capitali e verso un sistema di vigilanza più europeo e integrato, in cui le Esas (ossia l’Autorità bancaria europea – Eba, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – Esma e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – Eiopa) escono rafforzate. Il testo promuove una maggiore protezione dei consumatori, conferendo alle autorità diversi nuovi poteri».«È stata dura - ha detto ancora Gualtieri - le posizioni negoziali delle varie parti coinvolte sono state anche molto lontane tra loro. Abbiamo infatti trovato la resistenza del Consiglio e di molti Stati membri, che avrebbero voluto mantenere maggiori competenze per le autorità nazionali e non discostarsi dallo status quo».Nel quadro della revisione delle funzioni delle autorità di controllo, il Parlamento Europeo ha anche adottato una misura di modifica delle norme di Solvency II sul Volatility Adjustment. «È un risultato che mi rende particolarmente orgoglioso e asseconda le molteplici e fondate richieste che da tempo provengono dall’Italia e altri Paesi del Sud Europa - ha affermato Gualtieri -. Si tratta di un primo passo per rendere il Volatility Adjustment un vero e proprio scudo anti-spread al fine di evitare che fluttuazioni di breve termine, dovute largamente agli spread governativi, espongano investitori a lungo termine, come gli assicuratori, a cambiare le loro strategie di investimento - ha aggiunto l'eurrodeputato Pd -. Questa è una battaglia importante per rafforzare gli incentivi verso gli investimenti a lungo termine e verso la crescita. Infine - ha concluso Gualtieri - ho combattuto affinché l’applicazione di queste norme avvenga il prima possibile, e così sarà: secondo il testo adottato oggi, l’aggiustamento potrà avere luogo già nel mese successivo all’entrata in vigore».