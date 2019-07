Banca Sella acquisisce Nenphis

(Teleborsa) - Banca Sella ha acquisito Nephis, agenzia finanziaria specializzata nella distribuzione di prodotti di cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Con questa iniziativa l'istituto biellese intende rafforzare ulteriormente la propria presenza nel settore della cessione del quinto e del credito al consumo in generale, come conferma una nota.



Nel dettaglio, Nephis ha stipulato un mandato di agenzia monomandatario con Sella Personal Credit per la collocazione dei prodotti di cessione del quinto grazie alla rete di collaboratori; in futuro potrà collocare anche altri prodotti di Banca Sella, in particolare prestiti personali e mutui.



Maurizio Girolamo Ricco, già presidente di Nephis, è stato nominato amministratore delegato della società, mentre la presidenza è stata affidata a Stefano Cosma. © RIPRODUZIONE RISERVATA