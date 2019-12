Popolare di Bari, l'audio dei vertici: «Conti taroccati, management esaltato»

«Quando sono arrivato la prima volta c'era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e controllo, a cui chiesi di vedere i dati delle filiali. Tutti truccati. Truccavate persino i conti economici delle filiali. Taroccati». Così l'ad di Popolare di Bari, Vincenzo De Bustis, parlava ai manager della banca in una riunione del 10 dicembre scorso, in un file audio pubblicato da Fanpage.it. «È stato veramente irresponsabile quello che è successo negli ultimi tre, quattro anni. Questa banca è un esempio di scuola di cattivo management, irresponsabile, esaltato».

Per la Banca Popolare di Bari il credito «è stato la palla di piombo che ha distrutto il patrimonio di quest'azienda. Alla fine sarà la distruzione, 800-900 milioni, è stato distrutto un patrimonio di questa entità». È quanto ha detto l'ad di Popolare di Bari, Vincenzo De Bustis, parlando ai manager della banca in una riunione del 10 dicembre scorso, in un file audio. «Purtroppo i risultati al primo di tutto l'anno sono molto insoddisfacenti - affermava De Bustis - a questo si aggiunge una storia degli ultimi anni molto negativa sul credito. La banca il credito lo faceva a livello centrale e lo fa in filiale». Secondo Ll'ad, inoltre, «il cost/income che ha la banca, cioè il rapporto costo/ricavo, è indecente. Non è possibile che una banca possa viaggiare al 100% quando alcune banche stanno al 50%. Quindi ci sono troppi costi e pochi ricavi».

Per la Banca Popolare di Bari «un piano di ristrutturazione è imprescindibile» e si tratta di un piano «non semplice». Così l'ad di Popolare di Bari, Vincenzo De Bustis, parlava ai manager della banca in una riunione del 10 dicembre scorso. «Il piano di ristrutturazione prevede un taglio degli organici molto importante» proseguiva De Bustis sottolineando l'importanza del piano anche di fronte all'Europa.



Ultimo aggiornamento: 14:17

