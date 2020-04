Banca Ifis, assemblea approva bilancio e dividendo con pagamento posticipato

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria di Banca IFIS, riunitasi oggi in unica convocazione sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha approvato:

il bilancio relativo al''esercizio 2019 e la distribuzione di un dividendo di 1,10 euro per azione, con rinvio del relativo pagamento almeno fino al 1° ottobre 2020.



Via libera anche alle Politiche di remunerazione ddi cui alla "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" per l'esercizio 2020, all'aggiornamento del regolamento assembleare ed alla proposta dell'azionista La Scogliera di nominare come nuovo amministratore Riccardo Preve, in sostituzione del consigliere dimissionario Alessandro Csillaghy De Pacser. © RIPRODUZIONE RISERVATA