axelero, convocati CdA e assemblea su bilancio

(Teleborsa) - axélero, internet company quotata sul mercato AIM Italia, sospesa dallo scorso 28 maggio in Borsa, fa sapere che ildelle prossime attività consiliari ed assembleari per l'approvazione del bilancio, lasciando impregiudicata ogni valutazione in merito ad eventuali soluzioni concorsuali di continuità aziendale.E' stata dunque convocata una riunione del2019 per l'approvazione del Progetto di Bilancio alla data del 31 dicembre 2018 e per l'approvazione di una situazione patrimoniale aggiornata alla data del 28 febbraio 2019.E' prevista poi ladei soci per il giornoe per il giornoper l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile in caso di riduzione del capitale al di sotto dei minimi legali.