Mattarella: «Cittadini hanno gli stessi diritti, a Nord come a Sud»

Autonomia differenziata - «Il mio augurio è che la «voce del Paese» che ambite interpretare possa sempre esprimersi in modo compiuto e trovare ascolto. A conferire autorevolezza sarà la capacità di tenere fede ai decisivi impegni assunti in questi tempi difficili. Punti fermi sono la garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando all'assemblea nazionale dell'Anci a Bergamo.