Auto, nel 2018 è boom di acquisti supportati da prestito

(Teleborsa) -. Nonostante una contrazione del 3,1% delle immatricolazioni, lo scorso anno si è chiuso con unfinalizzati per sostenere l'acquisto di autoveicoli (+9,6% il dato di dicembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente). È quanto emerge dall'analisi del patrimonio informativo diUn andamento più che positivo se si considera che lache vengono acquistate con il supporto di un prestito finalizzato rappresenta laOltre all'aumento delle richieste, il 2018 si caratterizza anche per laper l'acquisto di un'auto, che si è assestato arispetto al 2017 e stabilmente sopra i 14.000 euro durante tutto l'anno).Per quanto riguarda l'di chi richiede un prestito auto, nel 2018 la classe maggiormente rappresentata è risultata essere quella compresa, con il 26,4% del totale, seguita da quella tra i 35 e i 44 anni, con il 20,5%, malgrado entrambe risultino in calo rispetto all'anno precedente.A livello nazionale il numero di richieste risulta essere cresciuto ad un(+17,8%) e in(+9,8%) mentre le uniche ad aver fatto segnare una variazione negativa rispetto al 2017 sono state la Sardegna (-11,3%) e la Calabria (-0,2%). Gli importi medi più alti sono stati richiesti in Trentino Alto Adige e in Veneto, rispettivamente con 15.643 Euro e con 15.174 Euro, mentre i più bassi in Basilicata, con 13.426 e Liguria, 13.603 Euro.