(Teleborsa) -è disponibile a cedere ASPI e, senza le garanzie e manleve che il precedente round di trattative ha fatto emergere. E' quanto emerso al termine deldella holding, tenutosi per dare unaentro la scadenza del 30 settembre.Nella lettera, Atlantia conferma di essere, a garanzia di tutti gli stakeholder", ma ricorda che la vendita potrà essere conclusa solo dopo la "formalizzazione di un accordo transattivo tra ASPI e il MIT".La holding ribadisce inoltre che ladi "condizionare l'efficacia dell'atto transattivo" allané in linea con lo scopo dell'atto stesso, né con il contenuto dellainviata da Atlantia al Governo lo scorso 14 luglio".Atlantia ribadisce di "e la "a "proseguire lenell'ambito di un processo trasparente e a valori di mercato", dopo aver ricordato che le precedenti trattative avevano fatto emergere, fra le altree "l'accollo da parte di ASPI di prestiti obbligazionari emessi da Atlantia", giudicate "non accettabili in un contesto di mercato".Quanto agli, la holding ribadisce la "con cui ilè stato condotto" e ricorda che "il nuovo Piano Economico Finanziario, condiviso con il MIT, prevede un intervento finanziario compensativo - non remunerato in tariffa - di 3,4 miliardi di euro e la disponibilità di ASPI ad accettare tutte le altre condizioni volute dall'Esecutivo in termini di quadro regolatorio e tariffario, nuovi investimenti e interventi, oltre alla rinuncia a una serie di contenziosi.Autostrade per l'Italia, dal canto suo, ha, contenente ultimi affinamenti, per la successiva ratifica. Nella lettera di accompagnamento, ASPI ricorda che "in assenza di alcun accertamento di responsabilità, pur di giungere ad una non più procrastinabile definizione della procedura di contestazione avviata a seguito della tragedia del Ponte Morandi, ha dato seguito a tutte le intese intercorse con il Governo".In particolare,che prevedono, tra l'altro,, che prevede la riduzione del tasso di remunerazione degli investimenti ed un incremento della tariffa pari all'1,75%. Confermato anche l'impegno a realizzare fino ain nuove opere e 7 miliardi di euro di spese di manutenzione per l'ammodernamento della rete, oltre alla messa a disposizione diper investimenti e sconti tariffari non remunerati, inclusivi degli oneri sostenuti per la ricostruzione del nuovo Viadotto sul Polcevera.Anche il CdA di ASPI ricorda che la"risultaintercorsa, oltreché".ASPI conferma dunque la ", auspicando che il Governo voglia finalizzare quanto prima lo stesso."