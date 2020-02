Salini Impregilo, Progetto Italia avanza: ok degli obbligazionisti Astaldi al concordato preventivo

Ultimo aggiornamento: 17:46

L'assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario emesso da Astaldi denominato in euro "140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024" ha approvato con illa proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi nell'ambito della procedura concordataria.Salini Impregilo in una nota afferma di apprendere «con soddisfazione il risultato della votazione di oggi dell'Assemblea dei portatori delle obbligazioni». Questo risultato, prosegue il comunicato, «rappresenta un altro passo avanti verso la completa esecuzione di Progetto Italia, il piano Salini Impregilo per l'aggregazione e la creazione di un grande player delle infrastrutture italiano - WeBuild - realizzato anche attraverso l'entrata nel capitale e il supporto di Cdp e delle principali istituzioni finanziarie del Paese (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Bpm). Dopo il successo della votazione di oggi, tra solo un mese il prossimo step per il completamento dell'operazione Astaldi e per Progetto Italia, con l'adunanza dei creditori per l'approvazione della proposta concordataria, in programma il 26 marzo».L'assemblea del prestito obbligazionario emesso da Astaldi e denominato in euro "750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020" (le obbligazioni USA), convocata per deliberare sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, nell'ambito della procedura concordataria, non si è invece costituita,. Pertanto, l'assemblea si riunirà nuovamente in seconda convocazione il 10 marzo e, occorrendo, in terza convocazione, per il 24 marzo.