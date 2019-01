Salini Impregilo sale in Borsa. Smentito impatto crisi Astaldi su M4

Salini Impregilo sale in Borsa: le azioni a fine mattinata segnano un rialzo del 3,79% a 1,754 euro, proseguendo la performance positiva di ieri. Il titolo del general contractor beneficia anche delle rassicurazioni arrivate sulla questione della metro di Milano M4, affidata ad un consorzio di cui l'impresa di costruzioni è capofila.



«Nessuna conseguenza derivante dalla situazione di Astaldi si è riflessa sulle attività in corso di M4», ha scritto ieri in una nota Salini Impregilo, dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui Astaldi, che partecipa alla costruzione della metropolitana milanese, a causa del ricorso al concordato, non avrebbe versato la propria quota di aumento di capitale di M4.



«Tutti i soci privati di M4 hanno sempre lavorato e continuano a lavorare, per assicurare continuità al progetto sia sotto l'aspetto finanziario che sotto l'aspetto operativo» e il consorzio «sta procedendo nella realizzazione dell'opera, nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo cronoprogramma approvato con l'Atto Integrativo n. 1 alla Convenzione», spiegava ancora il comunicato. Il documento «sarà sottoscritto, nei prossimi giorni, anche da Astaldi, in forza del provvedimento del tribunale di Roma, emesso ieri, 23 gennaio che ha autorizzato anche il versamento da parte di Astaldi delle somme richieste dalla Concessionaria. Il perfezionamento dell'Atto Integrativo - conclude Salini Impregilo - consentirà il riequilibrio contrattuale del Piano Economico Finanziario e la conferma del Finanziamento Project da parte delle banche finanziatrici».

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA