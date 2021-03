23 Marzo 2021

(Teleborsa) - I lavoratori in smart working di Autostrade per l'Italia potranno dedicare un'ora e mezza della loro giornata lavorativa ad assistere i propri figli che fanno lezione da casa. Lo ha annunciato oggi la società in seguito a un accordo con le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità.

È stato definito un "diritto alla disconnessione" nella fascia mattutina dalle 8.00 alle 13.00, con ogni dipendente in smart working che potrà organizzare settimanalmente la propria attività professionale, concordando con l'azienda gli orari in cui staccarsi dal lavoro per seguire i figli in Dad. Nella fase sperimentale, le ore dedicate alla gestione famigliare della Dad non dovranno essere recuperate dal lavoratore, e resteranno dunque a carico dell'azienda, si legge in una nota.

"Il nostro intento è dare supporto ai lavoratori e alle loro famiglie, sperimentando nuovi approcci di welfare aziendale in grado di far fronte alla fase emergenziale che stiamo tutti vivendo", ha dichiarato l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi.

Contestualmente, Autostrade per l'Italia ha annunciato che ha messo a disposizione 10 sedi su tutto il territorio nazionale (Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Fiano Romano, Cassino, Pescara, Bari, oltre alla sede di SAT Tirrenica) che potranno essere utilizzate per le operazioni di vaccinazione sia dei dipendenti che della popolazione, qualora venga definita dall'autorità pubblica tale modalità di intervento.