Amgen verso maxi-acquisizione di Horizon Therapeutics

Lunedì 12 Dicembre 2022, 10:30







(Teleborsa) - Amgen, società statunitense di biotecnologia, starebbe per annunciare l'acquisizione di Horizon Therapeutics, società biofarmaceutica irlandese, per una valutazione di circa 26 miliardi di dollari, secondo quanto riporta Bloomberg citando una persona che ha familiarità con la questione. L'offerta sarebbe di circa 116,5 dollari per ogni azione Horizon, pari a un premio di circa il 20% rispetto al prezzo di chiusura di 97,29 dollari di venerdì.



Ieri il Wall Street Journal ha scritto che Amgen è in trattative avanzate per acquistare Horizon in una transazione che probabilmente avrà un valore di oltre 20 miliardi di dollari e segnerà la più grande fusione healthcare dell'anno.



Le azioni Horizon sono aumentate del 24% dal 29 novembre, quando ha rivelato che Amgen, Sanofi e Johnson & Johnson erano in trattativa preliminare su una possibile acquisizione. Sanofi ha annunciato domenica che non era più in discussione con Horizon perché "le aspettative sui prezzi di transazione non soddisfano i nostri criteri di creazione di valore". J&J aveva rinunciato all'inizio di questo mese.