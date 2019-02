You know what Amazon paid in federal income taxes last year?



Zero. https://t.co/2bVwXQNATl — Bernie Sanders (@SenSanders) 30 aprile 2018

Record di utili per Amazon ma il colosso delle vendite on line nel 2018 non ha pagato tasse federali negli Stati Uniti. Anzi la società di Jeff Bezos ha ricevuto dal governo americano 129 milioni di dollari di rimborsi grazie a una serie di crediti di imposta, con una aliquota effettiva di circa -1%. Lo rivela unodell'Institute on Taxation and Economic (Itep).L'incredibile sgravio fiscale arriva, scrive la rivista americana, nonostante il gigante dell'e-commerce abbia quasi raddoppiato i profitti negli Usa fra il 2017 e il 2018: da 5,6 a 11,2 miliardi.