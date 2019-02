Allarme olio Made in Italy, produzione crolla del 57%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Neladdio abottiglie di extraverginesusugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appenasu valori minimi degli ultimiLo rivela un'analisi Coldiretti che scatta la fotografia sullacolpiti dai, del propagarsi inarrestabile dellae della concorrenza sleale provocata dalle importazionispacciate per italiane.In particolare, sono state lecon lache da sola rappresenta circa la metà della produzione nazionale, colpita da una flessione stimabile attorno al 65%, a causa delle gelate mentre continua inarrestabile la diffusione della Xylella che si stima abbia già determinato perdite per- Per la prima volta nella storia, la produzione nazionale potrebbe essere sorpassata da quella dellamentre si avvicina pericolosamente addirittura laraggiungendo un quantitativo quasi nove volte superiore, precisa Coldiretti.