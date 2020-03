Alitalia, voli speciali da Dublino, Il Cairo e Belgrado per rientro di oltre 900 italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -della Compagnia,, tutti con destinazione Roma, che garantiranno a oltre. Sui collegamenti dall'Irlanda e dall'Egitto opereranno aerei, velivoli di grande capienza solitamente impiegati sulle rotte di lungo raggio.. Sempre per la giornata di oggi, in Svizzera, per il rientro a casa di un