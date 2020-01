Alitalia, cresciuti ricavi e passeggeri nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 2019 positivo per Alitalia, che ha chiuso l'anno appena passato con una crescita sia dei ricavi per il traffico passeggeri (+1,7%), sia dei passeggeri di lungo raggio (+4,7%). Un 2019 caratterizzato, inoltre, anche dalle ottime performance operative che hanno visto la compagnia affermarsi come la seconda linea aerea più puntuale in Europa e la settima nel mondo.L’incremento dei ricavi nel 2019 è stato trainato soprattutto dal settore intercontinentale che haregistrato una crescita di fatturato del 5,3% sul 2018 e del 14,7% rispetto al 2017. Complessivamente, nel 2019 hanno volato con Alitalia 21.293.078 passeggeri. In particolare, sui voli di lungo raggio ne sono stati trasportati 2.849.025, con un incremento del 4,7% sul 2018 e del 12,1% rispetto al 2017. Il mese di dicembre ha segnato il ventiseiesimo mese consecutivo di aumento del fatturato intercontinentale, con una crescita del 10% su dicembre 2018 (e del 18,3% sull’ultimo mese del 2017).Con l’82,2% dei voli atterrati in orario, Alitalia è risultata la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa e la settima nel mondo durante il 2019.Nel corso del 2019, infine, l'Alitalia ha iniziato a certificare alcuni addetti della manutenzione come piloti di droni. La compagnia ha infatti conseguito la certificazione di scuola di volo per pilotaggioremoto e nel corso del 2020 una flotta di droni verrà utilizzata da Alitalia in attività di controllotecnico dei propri aeromobili. L’ispezione - con foto e video in alta risoluzione e sensori termici -permetterà alla Compagnia di ridurre sensibilmente i tempi potendo lavorare sull’area aeroportuale, senza ricorrere al ricovero in hangar. La scuola di volo per droni viene coordinata da quattro piloti di lungo raggio Alitalia già in possesso delle necessarie abilitazioni. È proseguita l’attività dei corsi Cadet pilot per 53 cadetti della Scuola di volo. Durante l’anno gli allievi hanno iniziato la seconda fase dell’iter addestrativo con i primi «voli solisti» effettuati all’aeroporto di Roma Urbe.