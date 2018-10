Alitalia: FS al lavoro su dossier? Battisti dai commissari

(Teleborsa) - "Incontro tecnico". E' stata questa la definizione di alcune fonti vicine alla vicenda per descrivere l'appuntamento che si sarebbe tenuto oggi 18 ottobre tra l'Amministratore delegato delle FS, Gianfranco Battisti, e i commissari di Alitalia.



In vista del termine del 31 ottobre prossimo, giorno in cui scade la procedura di vendita della ex compagnia di bandiera, FS scese ufficialmente in campo venerdì scorso 12 ottobre con una manifestazione di interesse non vincolante, sembrerebbero pronte a stringere i tempi per analizzare tutte le opzioni sul tavolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA