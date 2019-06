Alitalia: dopo la proroga al 15 luglio, la soluzione non sarà indolore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilslitta di un mese, come era ampiamente previsto, e nel contempo si delinea un quadro più chiaro ancorché più articolato e complesso per l'operazione di rilancio della compagnia aerea, che lascia intravedere un disegno di ristrutturazione. Alla vigilia della scadenza del 15 giugno, comunicata ufficialmente la nuova laper la presentazione dell'offerta vincolante e definitiva, quasi contestualmente è stato annunciato l'incontro alcon i sindacati nella giornata di mercoledì 3 luglio. Ciò significa che per il vicepremierè giunto il momento di fare il punto e scoprire le carte. Qualcosa si è mosso e ed è venuto fuori, lasciando intendere che le strategie di investimento finanziario, destinate a dare vita alla newco Alitalia, dovranno in qualche modo prevedere anche interventi sul personale.Sulla salvaguardia dei posti di lavoro questo governo ha dichiarato di volersi spendere fin dall'avvio delle trattative, ma lo scorrere del tempo e le continue proroghe, oltre a erodere progressivamente le liquidità in cassa Alitalia, rischiano di ridurre i margini di azione aprendo uno scenario a metà tra offerte e condizioni. Due le principali variabili in gioco: la posizione di, che al di là delle dichiarazioni ufficiali, quantunque veritiere, sull'assenza di qualsiasi coinvolgimento diretto alla cordata guidata da Fs, non è del tutto indifferente a quanto accade intorno ad Alitalia; il ruolo di, che sta venendo allo scoperto attraverso canali confidenziali, inimmaginabile come partner industriale passivo e accondiscendente allo status quo operativo di Alitalia, e perciò destinato a fare valere un piano di riorganizzazione quadriennale tale da incidere sia sulla flotta che sul personale.L'orientamento di Delta Airlines si rivelerà forse meno pesante della visione di, ma appare chiaro che, in quanto azionista didi cui non potrà minare gli interessi, il vettore americano opera in un'ottica di sinergie di sistema sulle rotte intercontinentali, dove Alitalia peraltro in questa fase sta guadagnando consensi anche se ancora lontana da profitti.Di certo, sul fronte dei collegamenti domestici nazionali, stante la posizione dominante di, Delta Airlines non fa mistero di volere tagli radicali sulle rotte brevi, compensati dal concorso delleper l'intermodalità in connessione. Un piano possibile solo in un'ottica di medio termine, ma che richiede interventi sulle infrastrutture ferroviarie di servizio per adeguare l'accessibilità dell'alta velocità a uno hub come