ADR: crescita record dei passeggeri nel primo trimestre

(Teleborsa) -che conferma il trend positivo dello scorso anno e, la più alta registrata dal 2015 nel primo trimestre dell'anno.Dopo aver chiuso lo scorso anno con 43 milioni di passeggeri, il Leonardo da Vinci ha visto in particolare lo, spinto dalla crescita del mercato extra europeo, che segna un incremento del 6,2%, e dallaquando sonoper ponti di Pasqua, del 25 Aprile e del 1 Maggio. In particolare tra il 18 e il 23 aprile si prevedono oltre 750mila passeggeri, mentre tra il 24 aprile ed il 5 maggio lo scalo vedrà transitare circa 1,5 milioni di passeggeri.Per quanto riguarda le mete, le più richieste per le festività pasquali sono le. Tra i più gettonati si segnalano ima anche le, grazie ai nuovi collegamenti avviati recentemente da Fiumicino, tra cui le nuove rotte per il, con in testa Cina, India e Maldive.Lo sviluppo del traffico, l'arrivo di nuovi vettori e l'avvio di numerosi collegamenti da e per Roma conferma così la centralità del Leonardo da Vinci nella rete mondiale del trasporto aereo e valorizzano l'impegno della società Aeroporti di Roma nel fornire un servizio di qualità nei confronti di passeggeri e compagnie aeree.