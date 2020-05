© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, l'iniziativa education basata sullae sull, volta a far conoscere ai giovani le innumerevoli potenzialità del mondo dell'Ilè "di Pomigliano D'Arco (Napoli), sostenuto da quattro leader del settore: Gruppo Marcegaglia, Acciaierie Venete, ABS - Danieli Automation, Sideralba, con il patrocinio di Federacciai, AICA, StemintheCity, AIM (Associazione Italiana di Metallurgia), Fondazione Promozione Acciaio. Partner tecnici sono Lenovo, Junior Achievement Italia, LCA Studio Legale, Riconversider. Media partner Siderweb.L'iniziativa "Hard Steel" ideata da Raffaella Poggio, che ne è il Direttore, si è posta l'obiettivo di mettere in evidenza alle nuove generazioni glimostrandone i latii, ancora poco conosciuti, attraverso l'incontro e lo scambio con aziende leader, che sono state capaci di coniugare l'innovazione tecnologica nei loro processi produttivi, investendo nella trasformazione digitale.Le aziende partner hanno riconosciuto al progetto l'aspetto innovativo, laer comunicare in modo creativo la siderurgia agli studenti,: una delle chiavi di volta, quest'ultima, per garantire formazione e colmare lo skill gap, accrescendo la competitività delle aziende del settore.Il progetto ha previsto una prima fase di: incontri di didattica innovativa per spiegare l'iniziativa, grazie alla partecipazione dei rappresentanti delle quattro importanti realtà siderurgiche italiane sostenitrici del progetto. Una selezione di ragazzi per ogni scuola ha poi partecipato agli, quattro contest in cui gli studenti, divisi in gruppi, hanno lavorato come se fossero una media agency per elaborare una campagna di comunicazione social incentrata sui temi dell'economia circolare, partendo da una problematica aziendale o sociale concreta. A seguito dell'emergenza‘A Steem for Steel' non si è interrotta ma è stata quindi ripensata in un. I 4 team vincitori degli Innovation Camp, hanno poi preso parte alla