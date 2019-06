A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, trainate dall'onda positiva delle dichiarazioni fatte dalla Fed riguardo all'eventualità di prossimi tagli dei tassi di interesse se la situazione economica mondiale non dovesse migliorare.Nel dettaglio Piazza Affari, che mostrano buoni guadagni.L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,59%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,46%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,27%), che raggiunge 55,52 dollari per barile.In discesa lo spread, che retrocede a quota +234 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,03%.ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,95%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,37%, e Parigi avanza dello 0,70%.Segno più per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,03%, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.390 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,92%), come il FTSE Italia Star (1,3%).Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+2,96%), beni per la casa (+2,17%) e automotive (+1,98%).Tra idi Milano, in evidenza STMicroelectronics (+3,07%), Moncler (+2,65%), Leonardo (+2,51%) e Ferrari (+2,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su UBI Banca, che continua la seduta con -0,92%.di Milano, Biesse (+4,82%), Datalogic (+4,67%), Banca Ifis (+3,78%) e Saras (+2,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Falck Renewables, che ottiene -1,45%.Discesa modesta per Sias, che cede un piccolo -0,91%.Pensosa Tinexta, con un calo frazionale dello 0,88%.Tentenna Aeroporto di Bologna, con un modesto ribasso dello 0,87%.