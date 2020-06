A Italgas la gestione del servizio nell'ambito territoriale di Belluno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italgas si è aggiudicata la gestione del servizio gas nell'Ambito Territoriale «Belluno». La stazione appaltante di Belluno ha infatti aggiudicato ufficialmente a Italgas la gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale «Belluno» per i prossimi 12 anni e l'assegnazione consente a Italgas di incrementare di circa 40.000 unità il numero delle utenze servite.Attualmente nell'Ambito si contano 34 Comuni metanizzati, serviti da circa 990 chilometri di reti, per complessive 47 mila utenze finali e una RAB di oltre 43 milioni di euro. La società di distribuzione del gas riferisce che nell'offertapresentata, Italgas ha previsto investimenti per circa 135 milioni di euro finalizzati all'estensione delle reti - per oltre 300 km - verso aree non ancora raggiunte dal servizio, alla completa digitalizzazione delle infrastrutture esistenti, al miglioramento della qualità e della sicurezza del servizio ed a interventi di efficienza energetica su oltre 60 edifici pubblici.Con l'estensione della rete, prosegue Italgas, saranno metanizzati 17 nuovi Comuni, dando la possibilità ad oltre 38.000 clienti finali di allacciarsi alla rete di distribuzione del gas naturale.Tali investimenti, evidenzia ancora Italgas, genereranno un forte stimolo per l'economia locale, con ricadute in termini occupazionali, e l'estensione del servizio a nuovi territori garantirà anche importanti risparmi in bolletta e una significativa riduzione delle emissioni inquinanti.«L'assegnazione dell'Atem Belluno a Italgas - commenta l'Amministratore Delegato della Società, Paolo Gallo - è un'ulteriore conferma di come le gare d'Ambito portino significativi vantaggi al territorio. I 135 milioni di euro sono destinati ad investimenti in nuove reti, alla digitalizzazione delle stesse, all'efficienza energetica, migliorando il servizio laddove c'è già, e portandolo in nuovi Comuni, sono la dimostrazione di come Italgas possa contribuireallo sviluppo di un territorio in un momento particolarmente difficile per il Paese».