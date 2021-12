A2A e Ardian prolungano periodo di esclusiva per lavorare a partnership

Mercoledì 1 Dicembre 2021, 20:00







(Teleborsa) - A2A, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha comunicato aggiornamenti in merito al progetto di partnership previsto dal term sheet non vincolante sottoscritto con Ardian l'8 giugno 2021. In particolare, A2A e Ardian hanno provveduto ad estendere il periodo di esclusiva dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.



Secondo quanto comunicato all'epoca, la partnership diventerà il veicolo esclusivo per i futuri investimenti di A2A e Ardian nel settore della generazione di energia rinnovabile in Italia e il veicolo preferito dalle parti per investimenti congiunti nel settore della generazione di energia in Italia. È prevista la costituzione di una società controllata da A2A (NewCo), in cui Ardian farà un importante investimento.