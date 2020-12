© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A2A e FNM hanno siglato unper lo studio e l'individuazione della migliore modalità di produzione e fornitura diidrogeno verde, derivante da fonti rinnovabili e dal recupero di materia,annunciati da FNM a novembre.Il piano di FNM e Trenord prevede di dar vita nel Sebino e in Valcamonica alla prima "Hydrogen Valley" italiana, dotandola, a partire dal 2023, di una flotta di treni a idrogeno., oltre ai nuovi treni che sostituiranno gli attuali a motore diesel sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, gestita da FERROVIENORD (società al 100% di FNM), ha inoltre l'obiettivo di realizzare centrali per la produzione di idrogeno, destinato inizialmente ai nuovi convogli ad energia pulita. Successivamente, con circa 40 mezzi gestiti in Valcamonica da FNMAutoservizi (società al 100% di FNM), con la possibilità di aprire all'utilizzo da parte della logistica merci."Il progetto per la prima Hydrogen Valley d'Italia, promosso da FNM in collaborazione con Trenord – ha sottolineato il– è parte di una, costruiti secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica. La Valle Camonica è un territorio che si presta particolarmente per questo progetto, grazie alla presenza diffusa di centrali che producono energia da idroelettrico ma non solo. I primi treni che circoleranno dal 2023 trarranno proprio dal territorio, in una logica di filiera e di economia circolare, l'energia necessaria a muoversi a zero impatto ambientale, realizzando il. L'auspicio è che questa nostra esperienza diventi un termine di paragone e un"."E' con grande soddisfazione che sigliamo questo accordo con FNM per contribuire alla realizzazione di un'infrastruttura dedicata alla produzione dell'idrogeno – ha commentato-. Siamo impegnati in un percorso pere partecipare al raggiungimento dell'obiettivo europeo di emissioni zero di CO2 al 2050: la natura multi-business di A2A, l'esperienza nella produzione di energia e nella circular economy, ci consentono di mettere a disposizione diverse soluzioni per la produzione di idrogeno green. Per sviluppare le potenzialità di questa risorsa abbiamo recentemente concluso accordi con SNAM e ARDIAN, cui si aggiunge questo importante tassello su un settore strategico come la mobilità".