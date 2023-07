Italia a culle vuote, più lavoro e più consumi con la silver economy. In arrivo MoltoEconomia

Invertire la tendenza demografica e riportare il Paese verso quota 500mila nascite nell’arco di dieci anni: un’impresa che sembra impossibile. Come potrà allora sopravvivere un’economia destinata a perdere milioni di lavoratori? Più occupazione e flussi migratori non bastano: serve un balzo della produttività. Ma come? Una riflessione: il calo della popolazione potrà essere compensato anche dalla silver economy. Parte da qui MoltoEconomia, inserto giovedì 6 luglio in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Si parla anche di imprese e di Europa, perché si prova a dare una risposta all’Inflation reduction act americano, piano di aiuti da 370 miliardi di dollari (ormai lievitato a oltre 1.200 miliardi) per la transizione green. Ora anche l’Italia avrà la sua “Ira”: crediti di imposta per la transizione 5.0 da riconoscere alle imprese, attingendo ai fondi del Pnrr.

Tra le storie di impresa, vi raccontiamo quella di Postalmarket: il catalogo va online per conquistare l’estero. Obiettivo, il rilancio dei prodotti del Made in Italy.