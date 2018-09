Uber stanzia 10 milioni per ridurre il traffico

Uber scende in campo per l'ambiente. L'app per auto con conducente si impegna a spendere 10 milioni di dollari per aiutare le città a sviluppare politiche per il trasporto più efficienti e più sostenbili per ridurre la congestione del traffico e di conseguenza le emissioni.



La decisione è stata presa in seguito ad alcuni studi che sostengono che l'ascesa di Uber abbia contribuito all'aumento del traffico in molte città.



I fondi saranno stanziati nell'arco dei prossimi tre anni a sostegno degli sforzi per convincere un maggior numero di

persone a lasciare a casa la loro auto e usare i mezzi pubblici, corse condivise per spostarsi da un punto all'altro e le

biciclette.