Via a Postepay, la piattaforma di integrazione mobile e sistemi

Ultimo aggiornamento: 11:04

Nasce PostePay spa, il più grande Istituto di Moneta Elettronica d'Italia, che riunisce attività e competenze di Poste Italiane nell'ambito dei pagamenti e delle telecomunicazioni. Lo comunica Poste ricordando che «in linea con la strategia del piano industriale Deliver 2022, PostePay integra PosteMobile - la famiglia dei servizi di telecomunicazione - con la monetica e con i sistemi di pagamento, diventando fornitore di servizi ed intermediario specializzato con una forte vocazione digitale per consumatori, imprese e pubblica amministrazione».«Siamo orgogliosi - commenta l'amministratore delegato di Poste, Matteo del Fante - di aver raggiunto questa importante tappa del piano Deliver 2022. E' operativa la più grande piattaforma di pagamenti digitali che, in sinergia con la rete di distribuzione più capillare d'Italia quella degli uffici postali, permette alla nostra azienda di consolidare il suo ruolo di motore di sviluppo e di innovazione per il Paese».La nuova PostePay - indica l'azienda - l'obiettivo di valorizzare i canali di distribuzione di Poste Italiane grazie ad un modello «ibrido», che vede nella combinazione tra mondo fisico - la rete più grande e capillare d'Italia - e mondo digitale, un punto di forza e un'opportunità per accelerare lo sviluppo del Paese.Nasce con 4,08 milioni di sim PosteMobile, 26,2 milioni di carte di pagamento (19 milioni delle quali prepagate), 2,2 milioni di digital wallets.