Occupazione, livello record in Ue e nell'Eurozona

Occupazione record nell'Unione Europea. 239 milioni di occupati di cui 158 nell'eurozona. Si tratta di un livello mai raggiunto. L'ultima revisione trimestrale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa pubblicata dalla Commissione Euopea ha evidenziato che l'occupazione continua ad aumentare da 21 trimestri consecutivi e in particolare negli ultimi quattro anni sono stati creati circa 12 milioni di posti di lavoro.L'occupazione è aumentata in tutti i Paesi, in particolare a Malta e in Estonia con un aumento dell'1,3% e in Polonia in crescita dell'1,2%. L'incremento si è registrato in tutti i settori, tranne nell'agricoltura. Il settore dei servizi è quello che ha visto il più alto tasso di occupazione.La maggior parte dei nuovi lavori prevede un contratto a tempo indeterminato e il tempo pieno.L'obiettivo di Europa 2020 per il lavoro sembra essere sempre più vicino e più raggiungibile: tasso di occupazione al 75% per la fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni.Cresce l'occupazione e di conseguenza diminuisce la disoccupazione, in particolare quella giovanile. Il tasso di disoccupazione giovanile nella Ue è calato di due punti percentuali rispetto al 2013, raggiungendo il 14,8%. In tutti gli stati si è verificata una diminuzione della disoccupazione, tranne in Grecia. La Grecia, infatti, continua ad avere il più alto tasso di giovani disoccupati, il 39,1%. Seguita dalla Spagna con il 33,4% e dall'Italia con il 30,8%.