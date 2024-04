NASpI e DIS-COLL. Cambiano i limiti di reddito (riferiti agli anni 2023 e 2024) ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione. In particolare, sale a 8.500 euro il limite di reddito da lavoro dipendente e parasubordinato che si può avere nel 2024 mantenendo il sussidio di disoccupazione.

Disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Per la NASpI è prevista la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.

Per entrambe le prestazioni è previsto l’obbligo per l’assicurato di comunicare all’Inps il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse.