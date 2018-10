© RIPRODUZIONE RISERVATA

È di 329 milioni la raccolta netta di Finecobank per il mese di settembre. La banca multicanale del gruppo Unicredit ha registrato un lieve rallentamento rispetto ai 357 milioni di agosto mentre rispetto a settembre 2017 il dato è in crescita del 5%.Dall'inizio dell'anno la raccolta complessiva si attesta sui 4,78 miliardi, la raccolta gestita invece è in calo del 24,75% a 1,9 miliardi e quella amministrata è triplicata arrivando a 1,25 miliardi.Mentre nel solo mese di settembre la raccolta gestita è stata pari a 76 milioni, mentre quella amministrata è stata negativa per 74 milioni.La raccolta diretta si attesta sui 326 milioni. Il patrimonio totale è di circa 70,9 miliardi (+5% rispetto a dicembre 2017 e +8% annuo). Al 30 settembre 2018 Fineco Asset Management gestisce masse per 8,9 miliardi, di cui 6,4 miliardi relativi a classi retail e circa 2,5 miliardi relativi a classi istituzionali.