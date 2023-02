MoltoDonna, Pilar Fogliati e le sue donne “Romantiche”: «Noi trentenni, precarie e ottimiste. Quote rosa? Un'offesa»

Uvetta l'aristocratica, Tazia la "bulletta", Michela l'ingenua ed Eugenia la sognatrice. L'attrice e registra Pilar Fogliati questa volta si fa in quattro e nel film in uscita il 23 febbraio interpreta i ruoli di giovani donne di Roma e dintorni alle prese con amori, fallimenti, sogni. “Romantiche - Finché non ci sbatti la testa”, l'esilarante commedia di cui oltre che protagonista è anche regista debuttante. Un ritratto affettuoso e tragicomico delle trentenni di oggi, precarie ed ottimiste. «Viviamo le emozioni fino in fondo pur essendo divorate dall'ansia per il futuro», racconta l'attrice in un'intervista a MoltoDonna, il magazine domani in edicola (e online) con Il Messaggero e gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). «Avere trent'anni oggi significa confrontarsi con la cultura del successo e della perfezione che impone modelli spesso irraggiungibili. Ma significa anche essere delle inguaribili sentimentali». Le quote rosa? «Le ritengo offensive, spero di essere apprezzata per quello che faccio».

L'attrice, romana, 30 anni appena compiuti e un talento comico irresistibile, si fece notare un paio di anni fa con un video diventato virale: interpretava con inflessioni diverse alcune ragazze romane. «Amo i personaggi comici e amari di Carlo Verdone - racconta - ai casting mi proponevano ruoli drammatici ma la mia passione è far ridere».

Nel futuro di Pilar c'è un altro film con un personaggio nuovo di zecca. «Farò la ragazza spagnola sbarcata a Roma, e morirete dalle risate».

Dal cinema alla finanza. Su MoltoDonna si parla anche delle donne di denari, cresce il numero delle manager nel settore - anche se ai livelli più alti sono ancora poche - e quello delle investitrici. Si calcola che ci sarebbe la possibilità di un guadagno di 700 miliardi di dollari, in ambito finanziario, se si offrissero alle clienti servizi studiati per loro. L'ad di Illy Caffè Cristina Scocchia racconta la sua carriera, «ho scalato la vetta e adesso sogno più donne top manager».

MODA

Suggestioni da red carpet, aspettando la notte degli Oscar, con abiti sottoveste, trasparenze e pizzo. Il bomberino non passa di moda, oversize o superclassico è sempre il suo momento. Per le bionde, è di tendenza la nuance “cinnamon”, cannella. Sul fronte design, si impone il Viva magenta, colore Pantone 2023, «coraggioso e senza paura», aiuta a concentrarsi, riduce lo stress ed è ideale per gli ambienti utilizzati per lo smart working. E per finire l'oroscopo di Luca, per un mese: Scorpione rilassato, per la Vergine periodo ricco.