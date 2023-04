Giuseppina Di Foggia, la prima donna al timone di un colosso di Stato: da numero uno di Nokia alla guida del Gruppo Terna. «Non sono nata Ceo»

La sfida della prima donna al timone di un colosso di Stato. Giuseppina Di Foggia, da numero uno di Nokia alla guida del Gruppo Terna, la società quotata che gestisce la rete elettrica italiana. Alla manager romana, 53 anni, sposata con due figli, è dedicata la copertina di MoltoDonna, il magazine domani in edicola e (online) con Il Messaggero e gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone (Gazzettino, Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia).

Dalla laurea in ingegneria elettronica alla Sapienza al Master negli Usa e poi una carriera nelle telecomunicazioni fino a scalare i vertici. «Non sono nata ceo», ripete la manager che nel 2012 è stata nominata Cavaliere del Lavoro dal presidente Mattarella. «Non mollare mai», la lezione che l'ingegnera affida alle giovani, «non esitate a sfidare pregiudizi e a scegliere studi Stem». Di Foggia, la prima ad dai tempi di Marisa Bellisario, nel 1981 chiamata alla guida di Italtel. Con ben altri numeri, stavolta: Terna conta oltre 5mila dipendenti e in Borsa vaòe 16 miliardi.

Ma le donne ceo in Italia restano ancora poche, il 3 per cento tra quante siedono nei consigli di amministrazione. Anche se nei board delle società italiane quotate si è raggiunta la percentuale record del 41% di rappresentanza femminile. Tra le donne alla guida di grandi aziende, Cristina Scocchia, ad di Illycaffè, Margherita Della Valle, ceo del Gruppo Vodafone, Giovanna Della Posta, ad di Invimit e Vera Fiorani, alla guida di Rete ferroviaria italiana.

LA REGINA

Dalle stanze dei bottoni italiane alla corona. Quella di Camilla che il 6 maggio sarà incoronata regina del Regno Unito. La favola della moglie di Carlo, da "strega" e "rottweiler" come la definivano Diana e i suoi figli a regina, ora molto apprezzata dall'opinione pubblica inglese. Dicono gli amici: il trono non l'impressiona, è rimasta la persona semplice che era.

Su MoltoDonna, anche l'intervista a Marta Donà, la prima manager under 40 ad aver vinto tre volte il festival di Sanremo, uno con i Maneskin e due con Mengoni. «Per Marco mi sono buttata, con Damiano e gli altri eravamo una famiglia e ho sofferto». La stilista, docente e creativa Erica Marigliani con la sua Collection Game vara un percorso che consente a ciascuna di essere al meglio e dice a MoltoDonna, «libera il tuo talento di donna e sarai bellissima».

Sul fronte home design, ci sono le novità Missoni che lancia la nuova linea con pouf sagomati a forma di ciambella con un messaggio preciso e l'obiettivo di accogliere. Il direttore creativo Alberto Caliri: abbiamo lavorato nella direzione della positività e dell'allegria.

MODA

É la stagione del nude, il colore che ha dominato sulle ultime passerelle. Tutti i consigli per essere chic con il color carne, dal blazer al mocassino, dal secchiello alla gonna pantaloni. Come rimettersi in forma con il primo caldo e rigenerare la pelle. L'oroscopo di Luca, infine: Toro fortunato, Leone ottimista e successo in amore per Scorpione.