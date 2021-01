Dolce & Gabbana sceglie il fascino di Vanessa Incontrada per lanciare la nuova campagna "curvy", ispirata ai quadri del pittore barocco Rubens. "Era un maestro nel trasmettere morbidezza in ogni dettaglio. Ispirata ai suoi dipinti leggendari, questa scena con @vanessa_incontrada in un abito #DolceGabbana emana delicatezza e grazia. Scopri la collezione con taglie disponibili fino ad una 54 italiana" si legge nel post del brand.

La bellissima attrice e conduttrice si fa testimonial di una rivoluzione per il brand, che ha deciso di allargare la gamma delle sue taglie, ora fino alla 54, per venire incontro alle diverse esigenza del pubblico femminile. Le suggestive foto sono state condivise dall'account Instagram ufficiale del brand di moda e condivise nelle stories dalla stessa attrice spagnola.

Vanessa Incontrada, è ormai un volto simbolo della battaglia per l'accettazione del corpo femminile e della 'Body Positivity'. La ricordiamo lo scorso settembre 2020 posare nuda sulla Copertina di Vanity Fair con orgoglio mettendo al bando il body shaming, ovvero ogni forma di bullismo contro il corpo e le sue forme, promuovendo al contrario un’idea di bellezza più inclusiva. «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», aveva raccontato l'attrice. «È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza».

Contro haters e bullismo e in favore delle bellezza delle donna, l’attrice e conduttrice si mostra nuda sulla nostra cover in edicola dal 30 settembre: «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni» https://t.co/7vsnVlrKMB pic.twitter.com/Xb2qXkr1Uz — Vanity Fair Italia (@VanityFairIt) September 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA