Reuters nomina il primo direttore donna in 170 anni: è l'italiana Alessandra Galloni

Per la prima volta in 170 anni l'agenzia Reuters, con i suoi 2.500 giornalisti e 600 fotografi, sarà diretta da una donna, Alessandra Galloni. Italiana, nata a Roma, Galloni, 47 anni, sostituirà Stephen J. Adler, che andrà in pensione questo mese dopo aver guidato la redazione negli ultimi dieci anni. Sotto la sua guida, Reuters ha ricevuto centinaia di premi giornalistici, tra cui sette Premi Pulitzer, la più alta onorificenza del settore.

Parlante di quattro lingue e con una vasta esperienza nel campo delle notizie economiche e politiche alla Reuters e in precedenza al Wall Street Journal, Galloni assume il timone mentre l'agenzia di stampa deve affrontare una serie di sfide. Alcuni di questi sono comuni a tutti i media. Altri sono specifici per la complessità dell'organizzazione: con uno staff mondiale di circa 2.450 giornalisti, Reuters serve una gamma di clienti divergenti ed è anche un'unità in un'attività di servizi di informazione molto più ampia. Dal 2008, Reuters fa parte di Thomson Reuters Corp, una società con segmenti più redditizi e in rapida crescita rispetto alle notizie. Il suo amministratore delegato, Steve Hasker, entrato in Thomson Reuters lo scorso anno, si è concentrato sull'espansione aggressiva delle tre maggiori attività della società: fornire informazioni, software e servizi ad avvocati, società e professionisti fiscali e contabili. La strategia di Hasker ha contribuito a portare le azioni di Thomson Reuters ai massimi storici.



So honored to lead the best newsroom in the world! https://t.co/BoaNp7RWkG — alessandra galloni (@aagalloni) April 13, 2021

