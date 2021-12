Ospedali a misura di donna, i bollini rosa salgono a 354

Salgono a 354 gli ospedali italiani «Amici delle donne», impegnati, cioè, nella promozione della medicina di genere. Un'attenzione premiata, ogni anno, con l'assegnazione del «Bollino Rosa» della Fondazione Onda, l'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. La Lombardia detiene anche quest'anno il numero più alto di ospedali con «Bollino Rosa»: 75. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati: da 335 a 354. Oltre alla crescita numerica, si assiste a un miglioramento qualitativo dei servizi erogati: gli ospedali che hanno ottenuto il massimo riconoscimento (tre bollini) sono passati da 96 dello scorso Bando a 107 di questa edizione; 172 strutture hanno conseguito due bollini e 75 un bollino. Quest'anno Onda ha poi rivolto una particolare attenzione al tema delle lesioni perineali durante il parto che, spiega la Fondazione, «riguardano circa l'85% delle donne che partoriscono, con il 3% che riporta lesioni perineali di III o IV grado che coinvolgono anche lo sfintere anale». Per sensibilizzare sul tema, quest'anno Onda ha deciso di assegnare delle menzioni speciali agli «Ospedali amici del Perineo», ovvero 30 strutture che si distinguono per l'impegno nel campo della prevenzione e nella gestione del trauma perineale correlato all'evento nascita. Anche in questo caso la Regione con il numero di alto di strutture premiate è la Lombardia, con 7 «Ospedali amici del Perineo». «Il nuovo riconoscimento da parte di Onda - ha commentato Claudio Crescini, vicepresidente Aogoi, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani - non è soltanto una certificazione di merito ma è uno stimolo per tutti gli operatori a realizzare quanto la ricerca scientifica e la clinica suggeriscono di fare per la protezione del perineo prima, durante e dopo il parto».

