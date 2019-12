Universo femminile, anche quest'anno due "bollini rosa" all'ospedale Goretti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina conferma i due "bollini rosa", il riconoscimento della Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genereassegnati per il 2020-2021 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile.Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 306 a 335, Latina conferma la valutazione che già aveva per una serie di percorsi avviati al "Goretti" tra i quali la diagnosi e cura dei fibromi uterini, l'ambulatorio delle malattie sessualmente trasmissibili, quello della prevenzione del parto pretermine, il supporto psicologico alle gravidanze patologiche, il percorso per gestanti che rifiutano il parto spontaneo, la presenza del centro di medicina della riproduzione, il percorso su disturbi endocrini e fertilità femminile, l'oncologia ginecologica, la certificazione di 'Ospedale Amico dei Bambini per l'allattamento materno' , la senologia chirurgica e le attività oncologiche.«I 335 ospedali premiati costituiscono una rete di scambio di esperienze e di prassi virtuose - dicono dalla Fondazione - un canale di divulgazione scientifica per promuovere l’aggiornamento dei medici e degli operatori sanitari e per la popolazione l’opportunità di poter scegliere il luogo di cura più idoneo alle proprie necessità, nonché di fruire di servizi gratuiti in occasione di giornate dedicate a specifiche patologie, con l’obbiettivo di sensibilizzare e avvicinare a diagnosi e cure appropriate».