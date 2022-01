Una direttrice d'orchestra al Teatro Comunale di Bologna, l'ucraina Oksana Lyniv

A partire dal 22 gennaio la direttrice d'orchestra di origine ucraina, Oksana Lyniv, assumerà la direzione musicale del Teatro Comunale di Bologna. E' la prima donna a prendere in mano le redini di un ente lirico in Italia. Il suo incarico è triennale.

Oksana è stata anche la prima donna a dirigere nel tempio wagneriano di Bayreuth, due anni fa. Ha 43 anni e una lunga scia di successi alle spalle.

Il suo incarico bolognese in passato è stato ricoperto da musicisti del calibro di Riccardo Chailly, Daniele Gatti e Michele Mariotti. Nel giugno scorso ha debuttato in concerto all'Opera National de Paris e in settembre ha diretto i Berliner, l'orchestra forse più blasonata al mondo che per un cinquantennio è stata diretta da Herbert von Karajan e poi da Claudio Abbado.

Da sempre molto attiva nel suo paese d'origine, ha ricoperto la carica di direttrice musicale del Lviv National Academy Opera and Ballet Theater e ha fondato l'Orchestra giovanile dell'Ucraina. Tra i direttori più apprezzati della sua generazione, Oksana Lyniv nel 2020 ha vinto i tedeschi Opera! Awards ed è stata nominata agli International Opera Awards in Gran Bretagna nella categoria "Best Conductor".