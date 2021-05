Nasce Lettera Futura per scoprire e sostenere le scrittrice emergenti

Largo alle giovani scrittrici in cerca di uno spazio per far conoscere la propria capacità narrativa. È da qui che nasce "Lettera Futura", un progetto che si prefigge di accompagnare nel mondo editoriale scrittrici esordienti, in modo da poter raccontare il punto di vista di una collettività a tutto tondo.

A presiedere la giuria c'è la scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini, che ha così commentato l'iniziativa: «Credo sia un progetto utile a sostenere le autrici esordienti e a valorizzare i loro talenti. Mi sembra bella la definizione di fellowship, difficilmente traducibile in italiano, che rimanda all'idea di un gruppo di persone, che lavorano a un obiettivo comune, costruiscono una relazione e si prendono cura di una voce nuova, di un romanzo che verrà, e della sua autrice».

La giuria, che legge e valuta i testi, è formata da dodici personalità del mondo culturale e letterario italiano. Per la prima edizione la giuria è composta da Marta Barone, Teresa Ciabatti, Concita De Gregorio, Paolo Fallai, Mackda Ghebremariam Tesfaù, Alessandra Pigliaru, Michela Proietti, Igiaba Scego e Barbara Stefanelli, insieme a Barbara Piccolo e Francesca Mancini del gruppo di lavoro di "InQuiete".

La proclamazione della vincitrice si svolge a Roma ad ottobre 2021, durante il "Festival inQuiete": l'opera sarà pubblicata da Solferino entro marzo 2022, con il conseguente lancio editoriale e il tour promozionale in otto tappe, organizzato e curato da inQuiete Festival – curato da Barbara Kenny, Francesca Mancini, Barbara Piccolo e Maddalena Vianello – nel rispetto della normativa COVID19.

La partecipazione a "Lettera Futura" è riservata esclusivamente ai romanzi inediti di autrici esordienti scritti in lingua italiana. Ogni autrice può concorrere inviando, entro e non oltre il 18 giugno 2021, un solo romanzo, di qualsiasi genere, tema, stile, compreso tra le 200.000 e le 600.000 battute (spazi inclusi). L'idea prende vita dall’associazione Mia, organizzatrice del "Festival inQuiete", in partenariato con la casa editrice Solferino e in collaborazione con BPER Banca. Per il bando completo e i moduli di iscrizione c'è il sito letterafutura.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA