Storie di famiglie e violenze prima e durante il Covid nel libro di Gassani

«Buonasera avvocato, ho trovato il suo cellulare su internet. Sono disperata, non so cosa fare. Mio marito pochi minuti fa mi ha picchiata a sangue davanti ai figli. Mi aiuti». Inizio aprile, lockdown. L'avvocato Gian Ettore Gassani riceve questo messaggio sul cellulare. Una donna prigioniera in casa e in pericolo. Le risponde di chiamare il giorno dopo quando andrà a fare la spesa. Così accade, la donna racconta a Gassani dell'ultima aggressione davanti al figlio di 13 anni e alla bambina di otto, e delle tante che ha subito negli anni. Nessuna denuncia, «non lavoro, non ho soldi, non saprei dove andare». Appuntamento davanti al supermercato, nel centro di Roma, pochi minuti «non vorrei che mio marito possa piombare qui da un momento all'altro. Non voglio morire senza aver mosso un dito per difendere me i ragazzi». E così, in quei giorni blindati, in una Roma ferma, la signora si fa coraggio e decide di denunciare. Adesso sono in corso la causa di separazione e quella penale per i maltrattamenti subiti.

Storie di violenze in famiglia durante il Covid, racconti di separazioni sofferte, di guerre in tribunale, di figli che confessano le sofferenze di bambini dimenticati e contesi. Le racconta l'avvocato cassazionista del Foro di Roma e presidente nazionale e fondatore dell'Ami (Associazione avvocati matrimonialisti italiani) nel libro "La guerra dei rossi", pubblicato da da Diarkos in occasione del cinquantesimo anniversario dalla promulgazione della legge sul divorzio in Italia, con la prefazione di Maurizio De Giovanni. C'è la donna che abbandona i tre figli e si trasferisce a Londra, "Orfani di una madre viva", il padre che diffama l'ex e mette in mezzo la figlia tredicenne ingrassata di 10 chili per il dolore, ci sono le guerre durissime che arrivano anche alle denuncie per abusi sessuali, i tradimenti, gli inganni e le contese per soldi e case, le bugie e gli sgambetti. Ma soprattutto c'è il male - e tanto - fatto ai figli. «Caro avvocato, mi chiamo Luca, figlio di un suo cliente, ex bambino conteso da due genitori, uno di quelli trascinati in una guerra familiare senza fine». E le storie di separazioni e divorzi, le liti estenuanti su chi deve fare cosa, sugli orari e sul mantenimento, su quel che spetta a te e a me, assumono tutta un'altra luce raccontate da chi le ha subite. Il bambino parcheggiato dai nonni, e soffre ancora - anche da adulto e con una vita realizzata - a ricordare interminabili pomeriggi di solitudine in quella casa fin troppo silenziosa, il figlio che sta un poco qua e un poco là, dunque da nessuna parte, che si aggrappa al padre per sopportare le assenze della madre, e confessa che pagherà per sempre quegli anni.

Qualche pagina di leggerezza con il Manuale del perfetto fedifrago, con consigli per affrontare anche dal punto di vista legale i tradimenti.

Ultimo aggiornamento: 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA