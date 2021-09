A Roma il 24 settembre le donne si radunano a piazza del Popolo, chiedono più attenzione

Mercoledì 8 Settembre 2021, 17:25

Le donne scendono in piazza a Roma, sabato 25 settembre, a Piazza del Popolo. Una manifestazione di protesta per chiedere maggiore attenzione alla condizione femminile che la pandemia ha fatto affiorare. « Dalla crisi portata dal Covid abbiamo imparato una lezione: lottare per praticare quella cura che ha al centro la vita degli esseri umani, della natura e di tutti i viventi. Altrimenti, la risposta sarà sempre la stessa: ingiustizia, disuguaglianza, sfruttamento degli esseri umani e della nostra terra e alla fine guerra e distruzione » afferma l'Assemblea della Magnolia che fa capo alla Casa Internazionale delle Donne.