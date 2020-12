Aborto, manifesti choc contro la Ru486: «Prenderesti del veleno?». Donne in Rete: vanno rimossi

«Pretendiamo l'immediata rimozione dei manifesti affissi dal Movimento per la vita in cui si accusano le donne che scelgono di interrompere la gravidanza con la RU486 di assumere veleno e uccidere i loro figli». Così Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, a proposito dei manifesti con l'immagine di una donna incinta morta per aver - apparentemente - mangiato una mela avvelenata, ovvero la RU486, «con la falsa affermazione che la pillola abortiva mette a rischio la salute della donna e uccide il figlio in grembo».

«L'interruzione volontaria della gravidanza - ricorda Veltri - è legale in Italia in base alla legge 194/78, una legge fortemente voluta dalle donne e confermata da un referendum popolare per mettere fine alle tragiche conseguenze degli aborti clandestini. Da quando è entrata in vigore gli aborti in Italia hanno continuato a calare. Quello che consentirebbe di ridurne ulteriormente il numero è una diffusione capillare dell'educazione alla sessualità e degli anticoncezionali sicuri a costi accettabili per tutte le donne e le ragazze».

Roma, manifesto di 250 metri quadrati contro l'aborto in via Tiburtina: «Salviamo i cuccioli d'uomo»

«La RU486 somministrata senza ospedalizzazione, come da Linee guida del Ministero della Salute, permette - sottolinea la presidente - di rendere accessibile l'interruzione di gravidanza in sicurezza a tutte le donne, in particolare a coloro che vivono in regioni con un alto tasso di obiezioni di coscienza, che ancora non sono state risolte con l'assunzione di medici ginecologi non obiettori per garantire la piena applicazione della legge 194. Nessuna donna affronta l'interruzione di gravidanza come una passeggiata, nemmeno quando prende la RU486 - conclude Veltri -. Ma tutte le donne pretendono che la loro libertà di scelta e il diritto di decidere del proprio corpo siano pienamente rispettati».

Le reazioni

«Il vero 'choc' ed il vero scandalo non sono quei manifesti ma sono le decisioni prese dal ministro della Salute Roberto Speranza, nell'agosto scorso, con le nuove 'Linee Guidà che consentono l'assunzione delle pillole anche al di fuori delle strutture sanitarie, una sorta di aborto 'fai da tè, senza ricovero ospedaliero e, inoltre, allungando i termini di somministrazione. Ora la pillola Ru486, infatti, può essere assunta fino alla nona settimana e in regime di day hospital». Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, responsabile nazionale del Dipartimento Pari Opportunità, Famiglia.

