Roma, attacchi alla presidente del I Municipio: «Continuerò a difendere i diritti delle donne»

GLI ATTACCHI - La presidente dem del I municipio il 26 novembre aveva partecipato ad un flash mob di fronte alla sede dell'associazione Pro Vita in cui era stato coperto uno dei loro manifesti con cartelli a sostegno della 194. Ieri, di contro, un gruppo di manifestanti pro vitA, si era presentato nell'Aula municipale municipio chiedendo le dimissioni di Alfonsi. Un'«irruzione», ha denunciato Alfonsi, a cui sono arrivati diversi attestati di solidarietà.



LE REAZIONI - «Come se non fosse bastato il becero attacco squadrista di ieri nei confronti della Presidente Sabrina Alfonsi, questa notte i muri della sede del I Municipio sono stati imbrattati da odiosi manifesti firmati da uno dei tanti gruppuscoli dell'estrema destra fascista di Roma. Loro insistono quindi, e noi siamo qui a ribadire la nostra vicinanza e solidarietà a Sabrina, al suo lavoro e al suo impegno quotidiano. Roma è città antifascista, medaglia d'oro della Resistenza e certamente non saranno azioni come queste a farci paura ma anzi rinforzano l'alleanza tra i tanti e le tante che lavorano tutti i giorni per fare di Roma una città sempre più solidale e accogliente, anche una città a misura delle donne e dei loro diritti». Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: 12:42

Continuano gli attacchi alla presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi. Dopo l'irruzione a volto coperto di militanti di Militia Christi nel consiglio del Municipio, oggi l'Alfonsi su Facebook denuncia: «I settori più beceri della nostra città continuano con le loro provocazioni. Questa mattina è la volta di "Azione frontale" che stanotte ha pensato bene di imbrattare le pareti di un edificio pubblico. L'ingresso del Municipio. Chiaramente nessuna paura nei confronti di questi personaggi e nessun passo indietro sull'impegno in difesa della libertà delle donne».- «Quella dell'autodeterminazione delle donne in materia di aborto - aveva detto Alfonsi - è una battaglia delle nostre madri e non può che essere anche la nostra. La legge 194 è una legge di civiltà che ha fatto diminuire sia aborti che le morti di donne a causa di aborti clandestini. Gli attacchi che ho ricevuto in questi giorni dimostrano che siamo sulla strada giusta, e certamente questi tentativi di intimidazione non fermeranno me e non fermeranno la mobilitazione delle donne, sui diritti non si torna indietro».