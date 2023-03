Donne, in Campidoglio la seconda edizione del Premio Roma-Rose premia Cucinotta, Delogu, Noemi, Vagnoni

Domani, lunedì 6 marzo, in Campidoglio si terrà la seconda edizione del Premio “RomaRose – Non solo 8 marzo” promosso dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina. L’evento è dedicato all’impegno e al talento femminile di donne che con la loro forza e la loro tenacia portano avanti la loro professione. Anche quest anno a sostenere l'iniziativa ci sarà l'imprenditore romano Piergiorgio bassi, membro del Consiglio mondiale per il capitalismo inclusivo, struttura impegnata a realizzare nel mondo l'agenda Onu 2030. Tra le premiate ci sono Noemi, Maria Grazia Cucinotta, Andrea Delogu, Cinzia Leone, Maria Menarini, e Alessandra Moretti e Giselda Vagnoni, direttrice di Reuters in Italia. «Ma saranno con noi anche tante donne impegnate al servizio della comunità. Senza dimenticarci di chi, in tante parti del mondo, ancora lotta per la conquista della libertà e dei propri diritti» ha affermato la Presidente dell’Assemblea, Svetlana Celli. L’appuntamento, che prevede la premiazione di personalità che si sono particolarmente contraddistinte nello spettacolo, cultura, giornalismo, sport, magistratura, politica, nel mondo accademico, nel sociale e nelle forze dell’ordine, sarà moderato dalla presentatrice, Monica Marangoni.

Non solo 8 marzo in Campidoglio un premio anche a Mind The Gap